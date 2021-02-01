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زطشي: “من ينتقدون انجازاتنا هم من يسعون لتحطيم كرة القدم الجزائرية”

الرياضة
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زطشي: “من ينتقدون انجازاتنا هم من يسعون لتحطيم كرة القدم الجزائرية”
بقلم كريم.تيغرمت

اعتبر خير الدين زطشي أن من ينتقد العمل المنجز إلى حد الآن من طرف هيأته، يسعى لتحطيم كرة القدم الجزائرية.

وصرح زطشي، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “الأطراف التي تنتقد العمل المنجز إلى حد الآن، هم من يسعون لتحطيم كرة القدم الجزائرية“.

وأضاف رئيس الفاف: “من يريد المساهمة في تنمية كرة القدم الجزائرية عليه تقديم أفكار بناءة، تخدم الكرة الجزائرية”.

وأردف: “كرة القدم الجزائرية بحاجة لرؤية ايجابية بعيدا عن الانتقادات التي تحبط من عزيمة الأشخاص التي تعمل في الميدان”.

وتابع خير الدين زطشي: “نحن بحاجة لمن يريد مصلحة كرة القدم الجزائرية، وليس لخدمة مصالحه الخصية، من خلال العمل خلف الستار”.


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