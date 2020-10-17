زطشي: ” مواجهة المكسيك كانت من المستوى العالي”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي أن المنتخب الوطني كان قادرا على تحقيق الفوز أمام منتخب المكسيك الاسبوع الماضي.

وتحدث الرجل الأول في مبنى دالي براهيم عن تربص المنتخب الوطني الأخير في تصريح لقناة الإذاعة الدولية صبيحة اليوم السبت قائلا:

” الفريق قدم أداء جيد أمام منتخب المكسيك، وهي المباراة التي كانت في المستوى العالمي، أين قدم الفريق آداءا جيدا خاصة في الشوط الثاني أين لعبنا أكثر من 35 دقيقة بعشرة لاعبين.

وأضاف” كنا قادرين على الفوز بالمباراة ولكن في الأخير الحمد لله نحن سعداء من ناحية النتائج، وحتى من ناحية التنظيم نهنئ الإتحاد الجزائري لكرة القدم بعد نجاح هذا المعسكر والتنظيم الجيد، بالرغم من الظروف الإستثنائية التي عملنا بها، لكن في الأخير يمكن القول أن هذا التربص كان ناجحا 100% ، من كل النواحي”.