زطشي مُتفائل بحصول الجزائر على مقعد ثالث في كأس العرب

الرياضة
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زطشي مُتفائل بحصول الجزائر على مقعد ثالث في كأس العرب
بقلم إسماعيل عشاش

كشف رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، تفاؤله بحصول الجزائر على ترخيص للسماح بناد ثالث في الطبعة القادمة من كأس العرب.

وقال :”أنا مُتفائل بحصولنا على الضوء الأخضر من طرف الإتحاد العربي، من أجل السماح لفريق ثالث للمُشاركة في كأس العرب”.

وأردف :”سنقوم خلال إجتماع المكتب الفيدرالي القادم، يوم الـ29 من مارس الجاري، سنقرر كيفية والمعايير التي سنعتمدها لإختيار الفريق الثالث”.

ليختم :”الأهم بالنسبة لنا خلال هذه المُنافسة، هو أن نقدم أندية تكون قادرة على تشريفنا والذهاب بعيدا في الدورة القادمة”.

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