زطشي :”مُجلد السمبوزيوم سيُكون مُرشدنا في المُستقبل”

عبّر رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، عن سعادته بمناسبة تسليم المُجلد الذي يُلخص نتائج “السمبوزيوم” الذي عُقد العام الماضي”.

وصرّح قائلا :”نشكر جميع الأطراف التي ساهمت بأفكارها، ونريد أن يكون هذا المُجلد بمثابة المُسير للخطوات القادمة التي سنقوم بها”.

وأضاف :”يجب علينا أن نحارب العنف بمُساهمة الجميع، وأتمنى أن يكون هذا اليوم، بمثابة إنطلاقتنا في جميع مجالات تطوير كرتنا”.

وأوضح الرجل الأول في “الفاف”، بأن العديد من المُقترحات طُبقت مؤخرا على أرض الواقع، وبدأت في إعطاء ثمارها.