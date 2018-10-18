زطشي :”مُدرب نادي بارادو سيتم إستدعاؤه للإستماع لأقواله”

نفى خير الدين زطشي، إستفادة مُدربه بارادو، “ألكسندر شالو” من المُحاباة، بعد ردة فعله المُبالغ فيها، خلال الداربي أمام “النصرية”.

وقال :”مُدرب نادي بارادو سيتم إستدعاؤه للإستماع على أقواله وتبريراته، مثله مثل أي شخص يتجاوز حدوده، هذا أمر مفروغ منه”.

وأضاف :”الكلام كثر بشأنه، لأنه يُشرف على فريقي السابق، ولكني أؤكد بأن الأمور تسير بطريقة عادية، وسيمر على لجنة الإنضباط”.

وأقام البرتغالي الدُنيا ولم يُقعدها بعد الهزيمة التي تعرض لها على يد “نصر حسين داي”، معتبرا بأن أشباله تعرضوا للظلم.