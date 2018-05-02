زطشي مُنفعلا :”لا يجب أن تأتي كل الأوامر من العاصمة”!

شدّد رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، على ضرورة مُساهمة الرابطات الجهوية والولائية في تطوير كرة القدم الجزائرية في الفئات الشُبانية.

وقال :”لايجب أن تأتي الأوامر من العاصمة فقط، من غير المعقول أنّ نقول لشخص في سوق أهراس ما يجب فعله”.

وواصل :”هناك أشخاص لديهم مؤهلات في مُختلف ولايات الوطن، ويجب أنّ يقوموا بدورهم لتنظيم الأمور لأولادنا الصغار بإستمرار وبشكل مُنتظم”.

وحذر، زطشي، جميع الأطراف التي لاتقوم بعملها جيدا، مؤكدا على ضرورة العمل بشكل جدي، بالتنسيق مع الفاف والمديرية الفنية الوطنية.