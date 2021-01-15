زطشي: “نحاول كسب أكبر عدد ممكن من الأصوات”

الرياضة
  • -
  • 0
زطشي: “نحاول كسب أكبر عدد ممكن من الأصوات”
بقلم أمير بهلول

كشف خير الدين زطشي رئيس الفاف، أنه يسعى لكسب أكبر عدد ممكن من الأصوات من أجل الفوز بمكانة في عضو المجلس التنفيذي للفيفا.

وقال زطشي في تصريح للإذاعة الوطنية: “وصلنا لمدينة ياوندي وكان السفير في انتظارنا”.

وأضاف: “نحن هنا من أجل افتتاح فعاليات الشان غدا وهذه فرصة لنا من أجل ملاقاة الأشقاء الأفارقة وطرح مشروعنا”.

وتابع: “حتى رئيس الفيفا سيكون حاضرا معنا، سنحاول كسب أكبر عدد ممكن من الأصوات من أجل الظفر بمكانة في عضوية الفيفا”.

وختم كلامه: “تكلمنا مع عدة أشقاء ولدينا جدول أعمال ولقاءات مبرمجة اليوم وغدا، سنعود إلى الجزائر يوم 18 جانفي”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=948110

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com