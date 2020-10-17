زطشي: “نحن في إتصال مع 130 لاعب جزائري ينشط في فرنسا”

كشف رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي أن هيئته قامت بعمل قاعدي كبير، خلال سنة ونصف، وأن 130 لاعب مغترب سيدعم الفئات الشبانية للمنتخب الوطني مستقبلا.

وصرح زطشي، في هذا الخصوص: “حقيقة منذ سنة، أو سنة ونصف، قمنا بعمل قاعدي، وهيكلنا الإتحاد الجزائري بأفراد من الجالية الجزائرية المقيمة بأوروبا”.

وأضاف: “اليوم نملك رادار، ونحن في إتصال مع أكثر من 130 لاعب جزائري ينشطون في الفئات الشبانية في فرنسا، وسينضمون إلينا مستقبلا”.

وتابع خير الدين زطشي: “المنتخبات الشبانية ستكون مكونة من لاعبين ينشطون في البطولة الجزائرية، ولاعبين ينشطون في البطولات الأوروبية، وهذا سيفيد كثيرا الكرة الجزائرية”.