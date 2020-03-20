زطشي: “نحن في اتصال دائم مع لاعبينا المحترفين”

الرياضة
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زطشي: “نحن في اتصال دائم مع لاعبينا المحترفين”
بقلم كريم.تيغرمت

طمأن رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، بخصوص الوضعية الصحية للاعبي المنتخب الوطني، مشيدا بروح المسؤولية التي أبانوا عنها في هذه الظروف.

وصرح خير الدين زطشي، للإذاعة الوطنية: “من خلال الناخب الوطني، والإتصالات المباشرة، لدينا أخبار كل لاعبينا المحترفين”.

وأضاف: “الحمد لله، إلى حد الآن الكل في صحة جيدة، ويطبقون تعليمات أنديتهم من خلال مواصلة تدريباتهم على انفراد”.

وتابع خير الدين زطشي: “لاعبينا المحترفين أظهروا روح عالية من المسؤولية، ونطالبهم بمواصلة ذلك، وبتوخي الحذر لتفادي أي أخبار سيئة”.


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