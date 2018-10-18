زطشي: “نسعى لانهاء مشكلة اتحاد عنابة بشكل ودي”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، أن هيئته تتمنى وتسعى لإنهاء مشكلة لاعبي اتحاد عنابة مع إدارة الفريق بطريقة ودية.

وصرح زطشي، في هذا الخصوص: “نسعى لإيجاد حل لمشكلة لاعبيي اتحاد عنابة مع إدارة فريقهم والرئيس عبد الباسط زعيم”.

وأضاف: “هناك مشكل بين اللاعبين والإدارة، ولمسنا رغبة من الطرفين لحل هذه المشكلة، ومن جهتنا نسعى لأن نكون طرفا في ايجاد حل نهائي”.

وتابع خير الدين زطشي: “أتمنى أن نتوصل لإيجاد حل نهائي بين الطرفين، خلال الأيام القليلة المقبلة دون لجوء اللاعبين للعدالة”.