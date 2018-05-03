زطشي :”نشكر سفارة المجر وفخورون بأساطير جبهة التحرير”

أشاد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي بالتكريم الذي خصصته سفارة المجر للاعبي منتخب جبهة التحرير، اليوم الخميس.

وصرح الرجل الأول في الفاف لتلفزيون “النهار” :”نشكر سفارة المجر على هذه المُبادرة القيمة، ونحن سعداء بتواجدنا مع هؤلاء الأساطير”.

وواصل :”في كل مرة نُكرر إفتخارنا بنجومنا الكبار، ونتمنى للأحياء منهم طول العمر والصحة، وللمرضى الشفاء العاجل، والرحمة للمتوفين منهم”.

وشهد الحفل حضور، رابح ماجر والرجل الثاني في “الفاف”، ربوح حداد وسفراء وممثلي 14 بلدا إستقبلو منتخب الجبهة خلال الثورة.