زطشي: “نشكر ولد علي على ما قدمه وسندعم حطاب في مهمته”

شكر رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، الوزير السابق، الهادي ولد علي، على ما قدمه للرياضة الجزائرية، مؤكدا في ذات الوقت دعمه للوزيرالجديد محمد حطاب.

وصرح خير الدين زطشي، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “نشكر الهادي ولد علي، على ما قدمه، وعلى مساندته الدائمة “للفاف”، وكل الإتحادات الجزائرية”.

وأضاف: “نتمنى النجاح للوزير الجديد، محمد حطاب، في مهمته الجديدة على رأس وزارة الشباب والرياضة”.

وتابع: “الوزير محمد حطاب، معروف بحبه لكرة القدم، وتتبعه للرياضة الجزائرية بصفة عامة، وسنقدم له كل السند والدعم، لتحقيق أهداف ومشاريع الوزارة”.