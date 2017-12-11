زطشي :”نعيش واقعا مريرا ونسير بقوانين تجاوزها الزمن”

أكد رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، تفاؤله بعودة كرة القدم الجزائرية للواجهة في المُستقبل القريب، خلال كلمته في افتتاح “السامبوزيوم”.

وقال :”رئيس الجمهورية، تفضل برعاية الندوة، وهذا مايؤكد حرصه الدائم على رُقيها، ليلمع بريقها على الساحة القارية والدولية، بشكل دائم”.

وأضاف :”ندوتنا ستكون بمثابة انطلاقة جديدة لكُرتنا” وعلينا الاعتراف باننا نعيش جملة من الأزمات والنقائص، لتشخيص الداء، وإيجاد حلول ناجعة”.

وأردف :”نحن في أمس الحاجة لهذه الوقفة، لأننا نعيش واقعا مريرا، وأصبحنا عاجزين عن تكوين لاعبين موهوبين بصفة مُنتظمة”.

وواصل :”علينا أن نستدرك الأمور، لأننا نسير بكثير من القوانين الكروية التي تجاوزها الزمن، ويجب إصلاح الأمور سريعا”.

وأشاد الرئيس السابق لبارادو بجميع من ساهم في صناعة تاريخ كرة القدم الجزائرية، الأحياء منهم والأموات.