زطشي: “نملك بروتوكول سنطبقه في تربصات المنتخبات الشبانية”

كشف رئيس الإتحادية الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، مضمون إجتماع المديرية الفنية الوطنية، والطواقم الطبية، والفنية للمنتخبات الشبانية.

وصرح زطشي، للقناة الرسمية للفاف: “إجتمعت أمس الخميس، المديرية الفنية، والطواقم الفنية والطبية لكل المنتخبات الوطنية، لتحضير الموسم الرياضي للمنتخبات الشبانية، ذكور، وإناث”.

وأضاف: “كان حوار جد شيق، هدفه توضيح الصورة لكل الطواقم، بخصوص البروتوكول الصحي، الذي وافقت عليه وزارة الشباب والرياضة، وكل الطواقم الطبية للفاف”.

وأردف: “الحمد لله، اليوم نملك بروتوكول سنطبقه في تربصات المنتخبات الشبانية (الإناث، وذكور)، لأن كل المنتخبات يملكون جدول خاص بالمباريات والدورات التأهيلية لكؤوس إفريقيا 2021”.

وتابع خير الدين زطشي: “سننطلق في التربصات سواء في سيدي موسى، أو مركز خميس مليانة، أو سيدي بلعباس، وأتمنى النجاح لكل المنتخبات الشبانية، في كل المباريات المنتظرة”.