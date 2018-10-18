زطشي: “نهنئ إتحاد العاصمة وشبيبة القبائل ونحن في انتظار الأندية الأخرى”

هنّأ خير الدين زطشي، رئيس “الفاف” كل من إتحاد العاصمة وشبيبة القبائل على تدشينهما مشروع مراكز التكوين الذي سيعود بالفائدة على هذه الأندية.

وقال زطشي خلال كلمته التي ألقاها في سطيف على خلفية عرض مشروع مراكز التكوين: “نهنئ إتحاد العاصمة على تدشين مشروع انجاز مركز تكوين في عين بنيان وحتى شبيبة القبائل”.

وأضاف: “يمكنهم الآن التفكير في التكوين وهذا أمر مهم بالنسبة لهم”.

وتابع: “أتمنى بوجود “حمار” معنا هنا أن تكون هناك أندية أخرى مماثلة تبدأ في مشاريعها”.

وختم كلامه: “لا يمكننا تطوير الكرة الجزائرية إذا لم نعود إلى القاعدة الأساسية وهي التكوين، والحمد الله هناك العديد من اللاعبين الموهوبين”.