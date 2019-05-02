زطشي: نيتنا صادقة…وأبواب “الفاف” مفتوحة للجميع

أكد رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم،خير الدين زطشي، اليوم الخميس،أن نية “الفاف” صادقة، وهي إخراج الكرة الجزائرية من مأزقها الحالي.

وتساءل زطشي، خلال ندوة صحفية له بالجزائر العاصمة، أنه اليوم وبحضور الجميع، هل يوجد أحد من أعضاء الإتحادية أوالمكتب الفيدرالي

قاموا بفتح النار على الناس، مشيرا أن هيئته هي أول من يطالب بالهدوء، عكس مايروج .

وأضاف رئيس “الفاف” أن اليوم كان هناك مصادقة على التقريرين المالي والأدبي، ولا يمكن أن نفتح أبواب النقاش،

مشيرا إلى أنه أمام الجميع كل العام من أجل تقديم إقتراحات، وأبواب الإتحادية مفتوحة أمام كل الناس .

وطالب ذات المتحدث، من الجميع إعادة الهدوء والتحلي بروح المسؤولية، بودنا العمل مع جميع أطراف الفاعلة في كرة القدم الجزائرية.