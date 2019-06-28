زطشي: “هذا ما منح بلماضي للمنتخب الوطني”

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، الإضافة الكبيرة التي جلبها الناخب الوطني جمال بلماضي، منذ توليه العارضة الفنية للخضر.

وصرح زطشي، في هذا الخصوص، في تصريح حصري لتلفزيون “النهار”: “بلماضي منح خبرته كدولي سابق، وكلاعب من مستوى عالي، إضافة إلى خبرته كمدرب، وفوق كل هذا حبه للمنتخب الوطني”.

وأضاف رئيس “الفاف”: “بلملاضي هو ناخب وطني، وأخ أكبر للاعبين، وهم يشعرون براحة كبيرة رفقته، وهو يلعب دور الأب في العائلة”.

وتابع: “بلماضي يعرف جيدا عمله، على غرار جميع أعضاء الطاقم المتواجد معه، و كل الظروف متوفرة ليعود المنتخب الوطني للواجهة من خلال هذه “الكان””.

وختم خير الدين زطشي: “أتمنى أن يكون المنتخب الوطني، سببا في جمع شمل كل الجزائرين، والذهاب سويا، إلى أبعد حد في هذه “الكان””.