زطشي :”هذا موقفي من جلب حُسام عوار..”

أوضح رئيس الإتحاد الجزائري، خير الدين زطشي، بأن إدراته تبقى مُهتمة بضم المواهب المتواجدة في أوروبا، وفي مُقدمتها، حُسام عوار.

وقال في تصريحات للقناة الإذاعية الثانية :”أي لاعب يحمل الجنسية الجزائرية ولديه الموهبة، فإنه يدخل في حساباتنا، هذا أمر منطقي”.

وبخصوص نجم “أولمبيك ليون” :”لا تُحرجني بهذا السؤال، إمنحني “جوكر” لعدم الإجابة”.

وترك “زطشي” الضبابية بخصوص تحركه لخطف صاحب الـ21 عاما من “فرنسا” قبل فوات الأوان.

وكان رئيس “ليون”، جون ميشال أولاس، قد نصح مُدرب منتخب فرنسا بالتحرك لإستدعاء “عوار”، وتفادي تضييعه لصالح الجزائر.