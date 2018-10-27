زطشي :”هذا هو المبلغ الذي سنصرفه على بناء مركز تلمسان”

رد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، على المُشككين في قيمة المبالغ التي سيتم صرفها على مراكز التكوين في المُستقبل القريب.

وقال :”التقرير الأولي لمكاتب الدراسة حدد قيمة 140 مليار، لإنشاء مركز تكوين، ولكننا مُتفائلون بأن المبلغ سيكون أقل”.

وواصل :”من جهتنا نبقى مُقتنعين بأن مشروع تلمسان على سبيل المثال، لن يتجاوز الـ100 مليار، أي أننا سنقتصد قيمة كبيرة”.

وظهر “زطشي” واثقا من نفسه، مؤكدا بأن إدارته في المجمل ستصرف في حدود الـ400 مليار على 4 مراكز تكوين عالمية.