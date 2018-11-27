زطشي :”هذا هو مُشكل الكرة الجزائرية”

إعتبر رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، بأن الكرة الجزائرية تُعاني من “تشخيص الخلافات” مما يُحدث خلافات دائمة بين الأطراف الفاعلة.

وصرّح حصريا لحصة “داخل الـ18” التي ستُبث هذا الأسبوع على تلفزيون “النهار” :”تشخيص الخلافات هو أكبر مُشكل في الكرة الجزائرية”.

وأضاف :”يجب علينا أن نسير وفقا لقاعدة مفادها بأن الإتحادية قبل الأشخاص، أي أنها تسير مهما كانت الأسماء التي تُسيرها”.

وواصل :”على سبيل المثال يجب أن ندعم المُديرية الفنية الوطنية، سواء سيرها الشيخ رابح سعدان أو غيرهم، هذا أمر ضروري”.

وأصّر الرجل الأول في مبنى دالي على براهيم، على ضرورة مُعاجلة هذه المُعضلة في أقرب الآجال، للتركيز على العمل لا غير.