زطشي: “هذه ضربة قاضية لمعارضي التكوين في الجزائر”

أكد رئيس الفاف، خير الدين زطشي، أن الموافقة بالإجماع، من أعضاء الجمعية العامة، على مشروع مراكز التكوين، هو ضربة قاضية في وجه معارضي التكوين في الجزائر.
وصرح خير الدين زطشي: “لسنا في راياضة الملاكمة، للحديث عن ضربة قاضية، في وجه المشككين في شرعيتي كرئيس للفاف”.
وأضاف: “اجتماعنا اليوم كان له هدف واحد، وهو التصويت على انشاء مراكز تكوينية، وإذا كان هناك من يعارض التكوين، فأقول نعم التصويت بالإجماع، كان ضربة قاضية لهم”.
وتابع: “اليوم عائلة كرة القدم ممثل في جمعيتها العامة، صوتت بالإجماع على 4 مراكزو تكوين، ونتمنى أن يزيد هذا العدد مستقبلا”.
وختم زطشي، في هذا الخصوص: “ما يهمني أكثر اليوم، هو التفاف عائلة كرة لاقدم حول مشروع التكوين وبداية تغيير الذهنيات، وهذا هو الشيء الإيجابي المسجل اليوم بالنسبة لي”.
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KO للوحدة الوطنية يا زطشي العنصري لمادا تقصي 50بالمائة من الجزائر من بناء مركز تكوين و الممثلة في ولايات ادرار البيض النعامة بشار تيندوف