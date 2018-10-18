زطشي: ” هذه هي المقاييس التي جعلتنا نفضل بعض الولايات على حساب ولايات أخرى”

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي الأسباب التي جعلته يختار ولايات الطارف، ورقلة، عين الدفلى وتلمسان لإنشاء مراكز التكوين.

ونشّط رئيس الفاف خير الدين زطشي ندوة صحفية ظهيرة اليوم الخميس بفندق سطيف على هامش إجتماعه بأعضاء الجمعية العامة لمنقطة الشرق قائلا:

“قبل مجيئنا للإتحادية ، وفي البرنامج الذي تكلمنا عنه تحدثنا عن 4 مراكز في كل منطقة (شمال جنوب، شرق غرب)”

واضاف: “أول والي سلمنا المساحة الأرضية هو والي ولاية تلمسان وتحديدا في منطقة “لالة ستي”، ولهذا انطلقنا في هذا المشروع”.

وتابع ” بعد ذلك والي ولاية طارف دخل في إتصال مع الإتحادية، واطلعنا على قطعة الأرض، ومن المنتظر أن نتسلم الوثائق الرسمية الأسابيع القادمة، وهذه هي المقاييس التي جعلتنا نختار ولايات على حساب ولايات أخرى”.