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زطشي: “هكذا سيتم الإستفادة من مراكز التكوين”

الرياضة
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زطشي: “هكذا سيتم الإستفادة من مراكز التكوين”
بقلم كريم.تيغرمت

أوضح رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، الطريقة التي سيتم بها إستغلال والإستفادة من مراكز تكوين “الفاف”.

وصرح زطشي، عقب الجمعية العامة “للفاف”: “آكاديميات “الفاف”، سيكون بإمكانها تدعيم الأندية الجزائرية”.

وقدم زطشي مثالا بمركز بلعباس: “سنوقّع شراكة مع فريق اتحاد بلعباس، سنلعب بألوان النادي، وسنعمل بالشراكة مع الأندية المحلية”.

وأضاف: “المواهب الشابة ستعيش في الأكاديمية، وسنسجلهم في بطولة (-17)، بعد 3 سنوات، فريق اتحاد بلعباس، سيستفيد من أحد المواهب، وبقية اللاعبين سيجذبون إهتمام أندية أخرى”.

تابع: “في حالة ضم أي نادي لأحد المواهب، الإتحادية ستستفيد من 50% من قيمة الصفقة، والـ50% الأخرى تعود للنادي الذي ساهم في تكوين اللاعب”.


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