زطشي: “هل يمكن أن نرفض عرضا بـ 6 ملاير فالعام !”

أوضح رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي سبب تعاقد الفاف مع شركة تركيب السيارات في الجزائر “KIA”.

وردّ زطشي على إتهامات محمد روراوة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمسية اليوم بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى قائلا:

“أمضينا على عقد مع KIA سنة 2019، ولا يمكن أن نناقش حصيلة 2019 في التقرير المالي لسنة 2018″.

وأضاف: ” تعاقدنا مع كيا بـ 25 مليار مقسمة بين 6 ملايير و6.5 مليار في كل سنة لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى 10 سيارات، وحافلة من 50 مقعد للمنتخب الوطني، ولا يمكننا أن نرفض عرضا كهذا” .