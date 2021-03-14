زطشي :”هناك حملة ضدنا وهذا ما حدث بخصوص قضية الصحراء الغربية”

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زطشي :”هناك حملة ضدنا وهذا ما حدث بخصوص قضية الصحراء الغربية”
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر خير الدين زطشي، عن إستيائه من إتهامه بالتصويت لصالح القانون الذي يمنح الصحراء الغربية من الدخول كعضو في الكاف.

وتحدث رئيس الفاف من مطار هواري بومدين، ظهيرة اليوم :”هناك حملة ضدنا من أطراف ترغب في العودة للإتحادية”.

وأضاف :”هذه الأطراف، تُريد تشويه صورتنا، وتغليط الرأي العام والسلطات، بخصوص ما نقوم به”.

وأردف :”لا يوجد من يمنحنا درسا في الوطنية، وموقف الجزائر ثابت من قضايا مثل القضية الصحراوية والفلسطينية”.

وواصل في نفس السياق :”لم نصوت تماما على القانون المُتعلق بخصوص إلتحاق الإتحاديات بالكاف”.

وأكد :”كما أشير بأننا رفضنا الحصيلة المالية، ولكن بعض الأطراف تنشر الشائعات دون مصدر”.


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