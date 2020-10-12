زطشي وأسرة الفاف يتمنون الشفاء العاجل لحناشي

أبدى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس السابق لشبيبة القبائل، محند شريف حناشي.

ونشرت الفاف، عبر موقعها الرسمي، رسالة تضامن من خير الدين زطشي، وأعضاء مكتبه الفيدرالي، للدولي الجزائري السابق محند شريف حناشي، الذي يعاني من وعكة صحية.

وأبدى رئيس الفاف، في هذه الرسالة، تمنياته، بالشفاء العاجل لحناشي، الذي يتواجد منذ مدة في المستشفى.

ومن جهة أخرى، عبّر خير الدين زطشي، عن سعادته، وأعضاء المكتب الفيدرالي، بعد نجاح العملية الجراحية التي خضع لها الحكم الدولي السابق كريم دحو.