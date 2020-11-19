زطشي وأعضاء المكتب الفيدرالي يكرمون فقيد كرة القدم الجزائرية

كرم رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي وأعضاء مكتبه الفيدرالي اليوم الخميس، فقيد الكرة الجزائرية محند شريف حناشي.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، عن قيام زطشي، وأعضاء مكتبه الفيدرالي، بتكريم الفقيد محند شريف حناشي، قبل انطلاق أشغال المكتب الفيدرالي، اليوم الخميس.

واستذكر خير الدين زطشي، والحضور، خصال الرئيس السابق لشبيبة القبائل، ودوره في خدمة كرة القدم الجزائرية بصفة عامة، وفريق الشبيبة بصفة خاصة.

يذكر أن الرئيس السابق لشبيبة القبائل، محند شريف حناشي، توفي بداية هذا الأسبوع، تاركا وراءه تاريخا كبيرا في كرة القدم الجزائرية كلاعب، ورئيس نادي.