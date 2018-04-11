زطشي والفاف يُعزيان عائلات شُهداء سقوط الطائرة العسكرية

عبر رئيس الفاف خير الدين زطشي عن حزنه الشديد جراء تحطم الطائرة العسكرية مُقدما تعازيه الخالصة لعائلات الشهداء اللذين سقطوا.

ونشرت الصفحة الرسمية للإتحاد الجزائري لكرة القدم على موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” أمسية اليوم الأربعاء بيان رسمي جاء فيه ما يلي.

“بحزن شديد وأسى كبير تلقت الأسرة الكروية الجزائرية وأعضاء المكتب الفيدرالي وكذا أعضاء الجمعية العامة للفاف خبر سقوط الطائرة العسكرية صبيحة اليوم الأربعاء”.

“بتأثر شديد وبإسم الأسرة الكروية الجزائرية يُقدم رئيس الفاف خير الدين زطشي تعازيه الخالصة لعائلات الضحايا وكذا لوزارة الدفاع الوطني”.