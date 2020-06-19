زطشي وبلماضي على إتصال دائم وهذا ما يُناقشانه

أكد خير الدين زطشي بأنه على إتصال دائم مع الناخب الوطني، جمال بلماضي، خلال الفترة الماضية، وهذا في تصريحات للإذاعة الوطنية.

رئيس الفاف، أوضح بأنه يُناقش الكثير من المواضيع مع مُهندس تتويج الخضر بالكان الأخيرة قائلا :”نحن على تواصل دائم”.

وأضاف :”نحن نعمل على دراسة كل التفاصيل المُتعلقة بعودة الخضر لأجواء المُنافسة في المُستقبل وطريقة التحضير لها”.

وواصل :”نحن ننتظر الحصول على البرمجة الجديدة التي ستعدها الكاف، من أجل وضع الخطة الأنسب لمواجهة التحديات التي تنتظرنا”.

ويبقى مُحاربو الصحراء، بعيدين عن المُنافسة الرسمية منذ فترة طويلة، بعد تأجيل مواعيد شهري مارس وجوان، بسبب جائحة كورونا.