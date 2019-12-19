“زطشي” و”بلماضي” يحضران نهائي “الموندياليتو” بدعوة من الإتحاد القطري

سيكون بصفة رسمية رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “خير الدين زطشي” حاضرا في حفل اختتام منافسة كأس العالم للأندية 2019 الجارية بقطر.

الناخب الوطني “جمال بلماضي” سيُرافق “زطشي” لحضور نهائي “الموندياليتو” المقرر يوم السبت بين ليفربول الانجليزي وفلامينغو البرازيلي.

الموقع الرسمي للفاف كشف اليوم الخميس ان الإتحاد القطري لكرة القدم هو من وجه الدعوة لزطشي وبلماضي لحضور نهائي الطبعة ال16 للموندياليتو.

هذا وأشار بيان الفاف الى امضاء اتفاقية شراكة وتعاون غدا الجمعة بين الفاف والإتحادية القطرية لكرة القدم.