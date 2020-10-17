زطشي: “ودية نيجيريا كانت فرصة لبروز لاعبين جدد مع الخضر”

إعتبر رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، أن ودية منتخب نيجيريا كانت فرصة لبروز لاعبين جدد في المنتخب.

وصرح زطشي، في هذا الخصوص، للإذاعة الدولية: “الودية الأولى أمام منتخب نيجيريا، شهدت مشاركة العديد من الأسماء”.

وأضاف: “لا يمكن أن نطلق عبارة لاعبين جدد على عبيد، بلقبلة، أو حلايمية، لأنهم مروا من قبل على معسكر المنتخب الوطني، لكن كانوا لأول مرة أساسين في مباراة قوية”.

وتابع رئيس الفاف، حير الدين زطشي: “نحن سعداء بهذا المردود، ويمكن القول أننا ربحنا لاعبين جدد في المستقبل”.