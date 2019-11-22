زطشي: ” ورثت منتخبا منهارا سنة 2017″

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي أنه ورث منتخبا منهارا سنة 2017 عند إشرافه على الفاف.

ونزل رئيس الإتحاد الجزائري خير الدين زطشي ضيفا على القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة لخص فيها سنة 2019 المليئة بالنجاحات قائلا:

وقال : ” يتوجب علينا داخل الإتحادية توفير كل الظروف من أجل أن يكون الفريق الوطني في أحسن الظروف، في البداية قلنا أنه يتوجب علينا أن نتحلى بالصبر من أجل أن مواجهة الضغوط”.

وأضاف: “في 2017 الحالة وجدث منتخبا منهارا في ذلك الوقت، اليوم الحمد لله بفضل إرادة كل اللاعبين الذين يبرزون داخل البطولة الجزائرية أو خارج البطولة الجزائرية تمكنوا من تكوين منتخب قوي”.

“لكن المنتخب الوطني يبحث دائما على مناصب أخرى من أجل تحسين الآداء على مستوى مختلف المناصب “