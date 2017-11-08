زطشي وشارف يضعان “طوكيو 2020” هدفا للأولمبيين

شهد الإجتماع بين خير الدين زطشي وأعضاء المُديرية الفنية الوطنية، قيام مدير المنتخبات الوطنية، بوعلام شارف بالكشف عن برنامج عمله.

وأشار المُدرب السابق لإتحاد الحراش، بأن المنتخب الأولمبي سيتربص لأربع أيام بداية من 18 نوفمبر، بسيدي موسى، بمجموعة مُوسعة.

وأكدت “الفاف” على ضرورة التأهل لأولمبياد طوكيو2020، والمُشاركة في دورة البحر المتوسط بتارخونا، إضافة لدورة شمال إفريقيا بمصر في ديسمبر2018.

وأوضح، شارف، بأن مُنتخبي -20سنة و-17 سنة سيستهدفون التأهل لكأس إفريقيا، مع السماح لهم بالحصول على أفضل ظروف تحضير ممكنة.

وفي الأخير، كشف الإتحادية إعادة بعث منتخب -15 سنة، والذي سيُشارك في ألعاب إفريقيا للشباب والتي ستُقام بوهران في جويلية2018.