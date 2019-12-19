زطشي يؤكد دعمه للحكام ويشدد على ضرورة تجنب الأخطاء التحكيمية

أبدى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، دعمه الكامل للحكام الجزائريين، مطالبا إياهم في ذات الوقت، بضرورة تفادي الأخطاء التحكيمية.

وخلال حفل تسليم شارات الحكم الدولي، صرح خير الدين زطشي: “أنتم لستم وحدكم أبدا، باسمي وبالنيابة عن أعضاء المكتب الفيدرالي، نؤكد لكم تضامننا والتزامنا”.

وأضاف رئيس الفاف: “ندرك أن العديد منكم، غالبا ما يديرون مبارياتهم في ظروف صعبة للغاية”.

وعلى الرغم من إدراكه أن الأخطاء التحكيمية واردة، حرص خير الدين زطشي، على حث الحكام، على التقليل من ارتكاب الأخطاء، خاصة تلك التي تؤثر على نتيجة المباريات على غرار:

تضييع وقت المباراة، بسبب سلوك اللاعبين وحراس المرمى، والذي أصبح عادة سيئة، مما يقلل بشكل كبير من وقت اللعب الحقيقي.

تصفير الأخطاء البسيطة، والذي يؤثر على لاعبينا عندما يلعبون على المستوى الدولي، أمام حكام يسمحون بمواصلة اللعب.

عدم معاقبة بعض اللاعبين بسبب تصرفاتهم اتجاه الحكام، من خلال الإيماءت، والكلام الغير لائق، وحتى الإحتكاك الجسدي.

وفي الأخير، فتح خير الدين زطشي، نقاشا مع الحكام الجزائريين، الذين طرحوا انشغالاتهم، قبل أن يشكروا في الأخير “الفاف”، على المجهودات التي تبذلها للإرتقاء بالتحكيم الجزائري، مؤكدين التزامهم بمضاعفة مجهوداتهم ليكونوا أحسن سفراء للتحكيم الجزائري.