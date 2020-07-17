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زطشي يؤكد عدم وجود مُشكل مع السياربي ولكنه يقصف مُديره الرياضي

الرياضة
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زطشي يؤكد عدم وجود مُشكل مع السياربي ولكنه يقصف مُديره الرياضي
بقلم إسماعيل عشاش

أكد رئيس الفاف خير الدين زطشي، على عدم وجود أدنى مُشكل مع شباب بلوزداد، وهذا رغم كل ما يتم تداوله في الفترة الماضية.

وقال الرجل الأول في كرة القدم الجزائرية للقناة الإذاعية الأولى :”شباب بلوزداد ناد عريق، ونحترمه ولا يوجد أي مُشكل معه”.

ليقوم بعدها بتوجيه إنتقادات لاذعة لمدير القطب الرياضي للسياربي :”السيد توفيق قريشي عليه أن يُرزن نفسه، ويقلل من الشعبوية”.

وواصل :”كنا نريد إنهاء الموسم والسماح للشباب بالحصول على اللقب فوق أرضية الميدان”.

وختم :”الفاف في خدمة جميع الفرق وكانت دوما في موقف المُساعد لها”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=854718

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