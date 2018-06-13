زطشي يؤيد فكرة ترشح الجزائر بملف مشترك مع دول مجاورة لإحتضان المونديال

يؤيد رئيس “الفاف” خير الدين زطشي فكرة الترشح لإحتضان المونديال، بملف مشترك مع بلدان مجاورة على غرار الملف الأمريكي للفوز بأكبر تصويت.

ورد زطشي على سؤال صحفي قناة “بيين سبورتس” القطرية اليوم الأربعاء من موسكو حول إمكانية الترشح بملف مشترك مع المغرب لإحتضان المونديال:

“أظن أنه في المستقبل يجب أن تكون الملفات مشتركة وعليها أن تقترب من بعضها وتلم الطاقات حتى يكون الملف أكثر حظا للفوز”.

وأضاف: “المغرب قدم أشياء جميلة جدا وكنت أتصور أن يكون التصويت أكثر ولكن في الأخير توجد حقيقة الميدان والتصويت”.

موضحا أن السبب في خسارة المغاربة الرهان يعود بالدرجة الأولى إلى الأموال الضخمة التي ضخها الثلاثي الأمريكي.