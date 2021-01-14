زطشي يباشر حملته الإنتخابية من الكاميرون

تنقل رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي يوم أمس الأربعاء إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي في إطار مباشرة حملته الإنتخابية.

ويباشر رئيس الفاف حملته الإنتخابية للحصول على منصب في المكتب التنفيدي للفيفا خلال الإنتخابات المزمع إجراؤها شهر مارس المقبل.

وتنقل خير الدين زطشي إلى الكاميرون رفقة كل من الأمين العام محمد ساعد، وعضو المكتب الفيدرالي عمار بهلول.

وسيحضر خير الدين زطشي إفتتاح منافسة كأس أمم إفريقيا للمحليين شان 2021 بالكايمرون يوم السبت 16 جانفي، وسيلتقي العديد من الرسميين، ورؤساء الإتحادات الإفريقية.