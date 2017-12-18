زطشي يبحث عن التصالح مع روراوة وإذابة الجليد

يبحث أعضاء الفاف الحاليين عن تحسين العلاقات مع الرئيس السابق محمد روراوة من خلال عبارات الثناء التي أطلقها أعضاء المكتب الفيدرالي مؤخرا.

وتبحث الفاف عن إذابة الجليد مع الإتحادية السابقة ورئيسها روراوة في سياسة جديدة تهدف للم شمل الفاعلين في كرة القدم.

ومن المنتظر أن تفتح الفاف صفحة جديدة مع روراوة مع تناسي الخلافات السابقة بغية الإرتقاء بكرة القدم الجزائرية.

وكانت أول خطودة جدية من زطشي لإذابة الجليد مع روراوة هي توجيه الدعوة لحضوره سامبوزيوم الفاف لتجديد كرة القدم الجزائرية.

وأطلق زطشي في تصريحات سابقة عباراة الثناء لروراوة خلال المؤتمر الصحفي الذي إختتم بها ندوة تجديد كرة القدم قائلا:

” Mنا نتمنى لو حضر معنا روةراوة في هذه الورشات ليساعدنا بخبرته الكبيرة”

وكان المناجير العام للخضر حكيم مدان قد إعترف بالتنظيم العالي للمكتب الفيدرالي السابق محمد روراوة خلال تصريحاته في تلفزيون النهار.