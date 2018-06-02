زطشي يتجه لإقالة ماجر بعد مواجهة البرتغال!!

يضغط أعضاء المكتب الفدرالي لإتحاد الجزائري لكرة القدم، على الرئيس خير الدين زطشي من أجل إقالة مدرب الخضر رابح ماجر، بعد مباراة البرتغال الودية.

وحسب مصدر مسؤول في “الفاف” أكد لتلفزيون “النهار”، فإن زطشي مقتنع بحتمية رحيل المدرب ماجر من على رأس الخضر وهذا في ظل الحالة التي وصل لها “الخضر”.

وحسب ذات المصدر فإن أعضاء المكتب الفدرالي يهددون بالرحيل من “الفاف” في حال استمر الناخب الوطني الحالي في منصبه.

ومن المنتظر أن يلاقي المنتخب الوطني نظيره البرتغالي وديا، الخميس المقبل حيث يحضر رفقاء رونالدو لمونديال روسيا هذا الصيف.

وتعتبر الهزيمة التي تكبدها المنتخب الجزائري امس الجمعة على يد منتخب الرأس الاخضر القرعة التي أفاضت الكأس، وجعلت الاصوات تتعالى اكثر لإقالة ماجر.