زطشي يتحدى الوزارة مجددا ويحذر من معاقبة الخضر!

أصر رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي على عقد جمعية عامة إستثنائية لتعديل القانون الأساسي بالرغم من رفض وزارة الشباب والرياضة.

وإستعمل رئيس الفاف لغة التهديد في تصريحاته التي أدلى بها اليوم خلال زيارته التقفدية لمركز التكوين الجهوي بتلمسان، أين حذر من تعرض المنتخب الوطني للعقوبة من طرف الفيفا في حال عدم تعديل القوانين.

وقال: ” نحن نواصل العمل كأننا هنا لمدة طويلة، لأن الأهم هو المشروع والإستمرار في المشاريع البناءة لكرة الجزائرية”.

وأضاف: “نحن في إتصال مع وزارة الشبيبة والرياضة، نتمنى أن تسود روح المسؤولية ، والشروع في تعديل القانون الاساسي، وتجنب أشياء سلبية على الفريق الوطني ”

وأضاف: “يجب أن نجد حل للخروج من هذه الأزمة، لأن تعديل القوانين كان من المفروض أن يكون شهر ماي 2020، لكن جائحة كورونا عطلتنا”

وتابع: “من المفروض أن نعقد الجمعية العامة الإستثنائية لتعديل القوانين، قبل الجمعية العامة الإنتخابية، وفي حال إصرار الوزارة سنجد حل، ولا يوجد أي مفر من هذا الشيء، علينا أن نبقى إيجابيين من أجل إيجاد الحلول في صالح الكرة الجزائرية”.