زطشي يتحدى وزارة الرياضة مُجددا !!

أكد مُجددا رئيس الفاف خير الدين زطشي عدم انعقاد الجمعية العامة الانتخابية للفاف قبل تكييف القوانين الأساسية مثلما نصت عليه الفيفا.

زطشي قال للإذاعة الوطنية:”سننتظر مرة آخرى بكل هدوء الضوء الأخضر لعقد الجمعية العامة الاستثنائية لتغيير القوانين الأساسية للفاف كما أوصت بذلك الفيفا”.

“أتمنى عقد الجمعية العامة الاستثنائية لتكييف القوانين الأساسية في أقرب الآجال ليتم بعد ذلك عقد الجمعيتين العامتين العادية والانتخابية”.

“هذا الأمر مُهم جدا خاصة بالنسبة للمنتخب الوطني الذي يملك مُباريات حاسمة في سنة 2021 ويحتاج للتحضير بشكل جيد والهدوء”.

وكانت وزارة الرياضة قد رفضت مؤخرا بشكل قاطع تكييف القوانين الأساسية للاتحادات الرياضية قبل عقد الجمعية الانتخابية.