زطشي يترحم على ضحايا كورونا ويحي عمال الصحة

الرياضة
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زطشي يترحم على ضحايا كورونا ويحي عمال الصحة
بقلم كريم.تيغرمت

اغتنم رئيس الفاف، خير الدين زطشي، الفرصة اليوم الإثنين، خلال احيائه ذكرى تأسيس فريق جبهة التحرير الوطني، ليترحم على ضحايا فريوس كورونا.

وصرح خير الدين زطشي، في مقطع فيديو: “أغتنم هذه الفرصة، للترحم على جميع موتى كورونا، وأتمنى الشفاء لجميع المرضى”.

وأضاف: “بسمي، وبسم كل عائلة كرة القدم، أحيي كل من هم في الصفوف الأولى لمكافحة هذا الوباء، من عمال السلك الطبي، الحماية المدنية، الجيش، الدرك، الأمن، عمال الجمارك”.

وتابع خير الدين زطشي: “نحن على قناعة بأن شعبنا موحد في هذا الظرف، وسيبقى دائما كذلك، وأطلب من الجميع احترام الحجر الصحي”.


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