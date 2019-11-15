زطشي يتلاسن مع مدوار لهذا السبب !

شهد إجتماع المكتب الفيدرالي الأخير تلاسن رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي مع رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار.

وطالب مدوار بسحب المادة المتعلقة بإستشارة الأندية قبل برمجة المباريات في تاريخ الفيفا، والتي صادق عليها المكتب الفيدرالي في إجتماع ورقلة.

وحاول مدوار سحب هذه المادة بما أنها تورطه مع فريق إتحاد العاصمة بعدما تسبب في برمجة لقاء الداربي دون إستشارة فريق سوسطارة الذي كان محروما من لاعبه اللافي المتواجد مع المنتخب الليبي.

ورفض خير الدين زطشي سحب هذه المادة بعد تلاسن مع عبد الكريم مدوار، باعتبار أنه كان غائبا عن إجتماع ورقلة.