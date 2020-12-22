زطشي يتمسك بالمدرب بن إسماعين رغم إقصاء منتخب U20

تمسك الإتحاد الجزائري لكرة القدم بخدمات مدرب المنتخب الوطني صابر بن إسماعين بالرغم من المشاركة الكارثية للخضر خلال دورة إتحاد شمال افريقيا بتونس.

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء أنه سيتم إجراء تقييم معمق على جميع المستويات لمشاركة الخضر في دورة تونس، وبعيدا عن أي تسرع من طرف الإتحاد الجزائري لكرة القدم.

واضافت وكالة الأنباء الجزائرية حسب مصدرها من الفاف انه لم يتم إتخاذ أي قرار بخصوص مستقبل المدرب الوطني صابر اسماعين الذي يبقى في منصبه”.