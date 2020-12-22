زطشي يتمسك بالمدرب بن إسماعين رغم إقصاء منتخب U20

الرياضة
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زطشي يتمسك بالمدرب بن إسماعين رغم إقصاء منتخب U20
بقلم يونس رزيق

تمسك الإتحاد الجزائري لكرة القدم بخدمات مدرب  المنتخب الوطني صابر بن إسماعين بالرغم من المشاركة الكارثية للخضر خلال دورة إتحاد شمال افريقيا بتونس.

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء أنه سيتم إجراء تقييم معمق على جميع المستويات لمشاركة الخضر في دورة تونس، وبعيدا عن أي تسرع من طرف الإتحاد الجزائري لكرة القدم.

واضافت وكالة الأنباء الجزائرية حسب مصدرها من الفاف انه لم يتم إتخاذ أي قرار بخصوص مستقبل المدرب الوطني صابر اسماعين الذي يبقى في منصبه”.

وخلال تقييمها لمردود “الخضر”, ستأخذ الهيئة الفدرالية في الحسبان عدة عوامل, منها “طريقة اللعب, الخلط بين اللاعبين المحليين والناشطين بالخارج “, قبل اتخاذ أي قرار, كما أوضح نفس المصدر.


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