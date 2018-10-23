زطشي يتمنى التوفيق لـ “وفاق سطيف”

تتمنى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وعلى رأسها رئيس الفاف “خير الدين زطشي” وأعضاء المكتب الفيدرالي كل التوفيق لممثل الجزائر وفاق سطيف.

حيث سيواجه النسر السطايفي نظيره الأهلي المصري لحساب إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

اين انهزم “وفاق الجزائر” في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0 ومطالب بتحقيق “ريمونتادا” من أجل بلوغ نهائي أغلى الكؤوس الإفريقية.