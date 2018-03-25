زطشي يتنقل مع وفد الخضر إلى النمسا!

تنقل رئيس الإتحاد الجزائري خير الدين زطشي، إلى النمسا مع وفد المنتخب الوطني، لمتابعة المباراة التي ستجمعه بالمنتخب الإيراني هذا الثلاثاء.

ورغم تنقل زطشي مع وفد الخضر، إلا أن نائب رئيس “الفاف” ربوح حداد، هو من ترأس الوفد الذي تنقل صبيحة اليوم الاحد إلى النمسا.

واستغرب العديد من متتبعي “الخضر” من تنقل زطشي مع المنتخب إلى بلد اوروبي، في وقت غاب عن المباراة الودية أمام تنزانيا بملعب 5 جويلية.

وحسب مصادر “النهار” فإن سبب غياب زطشي عن موقعة “دار الشرع” تعود لأسباب شخصية محضة تتعلق بمرض زوجته، حالت دون حضوره.