“زطشي” يتهم الصحافة بتحريف تصريحات “حطّاب”!

إتهم رئيس الإتحاد الجزائري، خير الدين زطشي بتحريف تصريحات وزير الشباب والرياضة، والمُتعلقة بموقفه من إنشاء مراكز تكوين “فيدرالية” مُستقبلا.

وقال في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة :”الصحافة قامت بتحويل وتحريف تصريحات السيد، محمد حطّاب، وما نُسب له غير صحيح بالمرة”.

وواصل :”لقد أكد لنا بأند يدعم مشروعنا، وعلينا الكف عن التلاعب بتصريحات السيد الوزير، لأنه ومنذ البداية يقف في صفنا”.

وأوضح الرجل الأول في “الفاف” بأنه تحصل على دعم وموافقة وزارة الشباب والرياضة، قبل إطلاق مشروعه القاضي ببناء مراكز تكوين.