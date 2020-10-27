زطشي: ” يجب أن نتعلم للتعايش مع هذا الوباء”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي أن وباء كورونا لن يشكل عائقا لعودة المنافسة الرسمية في الجزائر.

ونشط رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، ظهيرة اليوم الثلاثاء، ندوة صحفية بفندق الشيراطون على هامش أشغال الجمعية العامة.

وقال:”هذا الوباء يمس كل الأندية في العالم، حيث شاهدنا تعرض العديد من اللاعبي للإصابة بالفيروس في العديد من البطولات الأجنبية”.

وأضاف: “علينا أن نأخذ الإحتياطات، وإخضاع اللاعبين للفحوصات، فاليوم نحن مجبرين على العودة إلى التحضيرات والعودة للمنافسة، وعلينا أن نتأقلم مع هذا الفيروس”.

وأضاف: “هناك بعض الإصابات بفيروس كورونا في الأندية الجزائرية، وكل ما يتم الكشف على أي حالة، يتم عزل اللاعب المصاب، وتدريجيا رايحين نتعلموا نعيشو مع هذا الوباء”.