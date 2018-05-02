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زطشي :”يجب على المُديرية الفنية الوطنية إعادة الروح لكرتنا”

الرياضة
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زطشي :”يجب على المُديرية الفنية الوطنية إعادة الروح لكرتنا”
بقلم إسماعيل عشاش

ظهر رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي صارما جدا، خلال إفتتاح الأيام الدراسية حول المُخططات التنظيمية للبطولات الشُبانية.

وتحدث قائلا :”لا أريد منح دروس للحاضرين لأنهم يعرفون عملهم، ولكني أريد منح الخطوط العريضة التي نجتمع من أجلها”.

وواصل :”المُديرية الفنية الوطنية يجب أن تكون الركيزة الأساسية من أجل إعادة الروح لكرة القدم الجزائرية، على مدى المتوسط والطويل”.

وختم في هذا الشأن :”علينا أن نكون جاهزين للتحديات التي تنتظرنا، ويجب أنّ يكون برنامجنا مُتناسقا مع قدراتنا ومع حاجياتنا”.

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