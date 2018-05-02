زطشي :”يجب على المُديرية الفنية الوطنية إعادة الروح لكرتنا”

ظهر رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي صارما جدا، خلال إفتتاح الأيام الدراسية حول المُخططات التنظيمية للبطولات الشُبانية.

وتحدث قائلا :”لا أريد منح دروس للحاضرين لأنهم يعرفون عملهم، ولكني أريد منح الخطوط العريضة التي نجتمع من أجلها”.

وواصل :”المُديرية الفنية الوطنية يجب أن تكون الركيزة الأساسية من أجل إعادة الروح لكرة القدم الجزائرية، على مدى المتوسط والطويل”.

وختم في هذا الشأن :”علينا أن نكون جاهزين للتحديات التي تنتظرنا، ويجب أنّ يكون برنامجنا مُتناسقا مع قدراتنا ومع حاجياتنا”.