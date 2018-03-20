زطشي :”يجب وضع اليد في اليد ولم لايتوج ناد جزائري بكأس إفريقية”

الرياضة
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زطشي :”يجب وضع اليد في اليد ولم لايتوج ناد جزائري بكأس إفريقية”
بقلم إسماعيل عشاش

دعى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي الأندية المحلية للعمل على إنهاء الموسم بشكل طبيعي ودون إحداث أي فوضى.

وقال في تصريحات لـ”النهار” :”الإجتماع مع رؤساء الأندية كان مثمرا، ويجب أن نضع اليد في اليد لإنهاء الموسم بطريقة جيدة”.

وواصل :”نريد أن تسير الأمور بصفة جيدة سواءً من ناحية التنظيم والتحكيم، وإمكانية تنقل الأنصار مع فرقهم دون إحداث مشاكل”.

وتمنى الرئيس السابق لـ”بارادو” تمكن أحد ممثلي الجزائر في المُنافسات القارية “رابطة الأبطال وكأس الكاف” من خطف أحد هذه الألقاب.

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